Арестованный бизнесмен Шпигель попросил ОНК обратиться к Путину

Бизнесмен Борис Шпигель, арестованный по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, попросил членов Общественной наблюдательной комиссии обратиться к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена столичной ОНК Александра Хуруджи.

«Первое, что он нам сказал: «Обратитесь к президенту от лица ОНК». Дальше Шпигель не смог продолжить, потому что нас прервали сотрудники ИВС, остается только предположить, что данная просьба связана с его тяжелым состоянием здоровья», – рассказал правозащитник.

Хуруджи пояснил, что у бизнесмен нуждается в постоянной медицинской помощи из-за множества заболеваний, в связи с чем ему сложно будет находиться в следственном изоляторе.

23 марта Басманный суд Москвы арестовал главу компании «Биотэк» Бориса Шпигеля на два месяца по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Днем ранее Шпигель был госпитализирован из здания суда, где рассматривались ходатайства об аресте фигурантов дела.

22 марта Следственный комитет России предъявил Белозерцеву и другим фигурантам обвинение в получении и даче взяток. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн руб.

Иван Белозерцев был снят с поста губернатора президентом России Владимиром Путиным, правительство Пензенской области ушло в отставку.