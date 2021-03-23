Голикова рассказала, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила необходимость в вакцинации граждан, которые переболели коронавирусом нового типа. Соответствующее заявление она сделала в интервью RT.

Она отметила, что российские власти пока не видят в данной процедуре потребность.

«Мы пока не видим необходимости прививать тех, кто переболел, хотя Lancet опубликовал, что есть, и надо нам об этом думать, вторичные случаи заболевания», — сказала Голикова.

Ранее российский вице-премьер объяснила, почему в России не было второго локдауна.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 124,3 млн заболевших, свыше 100,3 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».