Во Франции восхитились вратарем Сафоновым

Журналист L'Equipe Барросо: Сафонов сейчас безоговорочный номер один в «ПСЖ»
Журналист L'Equipe Жозе Барросо заявил, что «ПСЖ» не рассматривает вариант с продажей российского вратаря Матвея Сафонова. Его слова приводит Sport24.

«Сафонов сейчас безоговорочный номер один в «ПСЖ», поэтому трудно представить, что они его отпустят этим летом. Даже если будет предложение от топ-клуба, они не продадут Матвея ни за какие деньги!» — сказал Барросо.

Сафонов перешел во французский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В прошедшем сезоне россиянин провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и семь раз сыграл «на ноль».

В нынешнем сезоне Сафонов провел в составе «ПСЖ» 16 матчей, в семи из которых сохранил свои ворота «сухими». По ходу сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену Джанлуиджи Доннарумме.
Действующий контракт вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов находится в расположении сборной России. В товарищеском матче с Никарагуа 27 марта вратарь пропустил один гол (3:1). 31 марта российские футболисты также сыграют с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге.

