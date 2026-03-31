Российская разведка сообщила, что ВСУ под Харьковом «уже спеклись»

РИА Новости: российские разведчики фиксируют голод и отчаяние ВСУ под Харьковом
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в критическом положении на Харьковском направлении. Они неделями сидят без еды и тепла из-за нарушения логистики, сообщил РИА Новости начальник расчета взвода БПЛА ВС РФ с позывным «Шил».

Собеседник агентства рассказал, что операторы БПЛА группировки войск «Север» наблюдают за украинскими военными при помощи беспилотников. Иногда бойцы выходят из блиндажей и машут рукой пролетающему дрону.

«Противник там неделями сидит голодный, холодный, мы видим. Также они выходят из укрытий, по ним видно, что они уже все «спеклись», — сообщил разведчик.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что нечеловеческие условия являются одной из основных причин бегства бойцов Вооруженных сил Украины со своих позиций на линии фронта. По словам эксперта, снабжение украинских военных затруднено: питание, вода, боеприпасы поступают в зону боевых действий крайне нерегулярно. Среди других причин бегства военных Марочко назвал оттепели и ночные заморозки, из-за которых солдаты ВСУ часто получают обморожения.

Ранее на Украине назвали число разыскиваемых ТЦК граждан.

 
