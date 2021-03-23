Зеленский продлил на 3 года санкции против МИА «Россия сегодня»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против ряда лиц, среди которых оказались российские граждане. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В частности в санкционном списке оказался первый замглавы МВД Александр Горовой, а также член Совфеда Людмила Нарусова.

Кроме того, ограничительные меры будут продлены в отношении российских компаний, среди которых МИА «Россия сегодня».

Подписанный Зеленским указ предусматривает блокировку активов, попавших под санкции лиц, а также ограничении торговых операций. Кроме того, речь идет об ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг, а также использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Ранее в 2018 году Украина ввела санкции в отношении ряда российских СМИ. Среди них оказались «Россия-24», «Первый канал», »НТВ», «Наше Радио», «Рен ТВ», акционерные общества «ТНТ-Телесеть» и «Москва Медиа», а также «Национальная медиа группа» и другие. Тогда в МИД данное решение было оценено как акт политической цензуры.