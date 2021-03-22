Глава Пензенской области не признает вину во взяточничестве

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время задержания, 21 марта 2021 года Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время задержания, 21 марта 2021 года
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время задержания, 21 марта 2021 года
СК РФ/РИА «Новости»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие фигуранты дела не признают вину в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Никто из задержанных вину не признает», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что одному из подозреваемых, Борису Шпигелю, несколько раз уже вызывали скорую помощь из-за болей в сердце и давления.

Ранее сообщалось, что Белозерцева доставили в один из московских изоляторов.

21 марта Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела были задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.