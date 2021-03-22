СК объединит дела о зверствах нацистов в дело о геноциде народов СССР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что СК намерен объединить дела о зверствах нацистов в отношении мирного народа в одно — геноциде народов СССР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в общее уголовное производство войдут дела, связанные с карательными операциями по уничтожению советских граждан в Ейском детском доме, фактами массовых убийств мирных граждан в Ростовской области в 1942 году и в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, а также с уничтожением людей, которые находились в бывших концлагерях в Псковской области и в районе Симферополя.

По его словам, такое решение было принято с учетом масштаба карательных действий, а также полученных доказательств об их ориентации на полное искоренение представителей мирного населения советских республик.

«В СК принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, с которым в одно производство соединены все вышеуказанные уголовные дела», — подчеркнул Бастрыкин.

Ранее ФСБ рассекретила материалы приговора 1946 года нацистам, совершившим геноцид на Украине.