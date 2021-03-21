На серой ветке метро Москвы ограничено движение из-за человека на путях
Катерина Медведева
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В Москве человек упал на пути Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщает дептранс в Telegram-канале.
Из-за происшествия нет движения поездов от станции «Савеловская» до станции «Владыкино». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
О состоянии пострадавшего не уточняется.
Ранее пассажир упал на пути на Сокольнической линии метро Москвы.
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