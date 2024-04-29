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На Урале мужчина помог полиции остановить пьяного водителя, рискуя собственной жизнью

Под Екатеринбургом мужчина остановил пьяного водителя, бросившись на машину

В Первоуральске Свердловской области мужчина рисковал жизнью, чтобы остановить «Газель», водитель которой гонял по двору, где гуляли его дети. Видео с места событий опубликовало сообщество «Инцидент Первоуральск» во «ВКонтакте».

Пьяный мужчина сел за руль «Газели» и стал нарезать круги по двору в микрорайоне Магнитка. Сотрудники ДПС отправились за ним в погоню, но остановить нарушителя смог лишь местный житель. Мужчина кинулся на автомобиль и проехал несколько метров, держась за опущенное стекло водительской двери. В итоге автомобилиста задержали, ради этого, по данным E1, герою даже пришлось разбить стекло в его машине.

«Зашибись он меня прокатил на машине. Я прокатился от того перекрестка. У меня тут дети гуляют», — объяснил родитель свой поступок.

Один из очевидцев счел его безрассудным и предположил, что мужчина мог оказаться под колесами машины. «Он бы тебя раздавил бы, да и все», — заметил свидетель. Но свердловчанин заявил, что успел бы отпрыгнуть. Тем временем пьяного водителя заковали в наручники, а его автомобиль забрал эвакуатор.

«Автоинспекторы составили в отношении водителя ГАЗ-32217 материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за неповиновения сотруднику полиции. Гражданину грозит крупный штраф, лишение права управления транспортом на срок до 2 лет, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов», — сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге засняли мужчину, который лег на дорогу, чтобы остановить эвакуатор.

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