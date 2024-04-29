Украинские военные перестали строить оборонные сооружения в районе Авдеевки

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестали строить оборонительные сооружения из-за продвижения российской армии. Об этом со ссылкой на одного из украинских бойцов сообщило издание The Japan Times (JT).

Солдат пояснил, что командование приняло такое решение, потому что «ситуация изменилась». «Нам сказали не брать лопаты, а оставаться и ждать приказов. Русские наступают», — заключил он.

До этого сам главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, по его словам, динамично меняется. По его словам, российские войска перешли в наступление на Курахово и Покровск западнее Марьинки и Авдеевки, и в результате подразделения ВСУ «переместились на новые рубежи» в районе Семеновки, Бердичева и Новомихайловки.

Главком признал «определенные тактические успехи» ВС РФ на этом направлении, но заявил, что российские войска якобы не смогли получить оперативное преимущество.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении позиций ВСУ у Семеновки и Спорного.