Ирландия столкнулась с наплывом нелегалов из-за политики Британии

Власти Великобритании не будут принимать обратно попавших в Ирландию нелегальных мигрантов, пока их не согласится принять Франция. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском правительстве.

«Мы не будем принимать возвращаемых беженцев из входящей в состав ЕС Ирландии, пока ЕС не согласится с тем, что мы можем отправить их обратно во Францию», — заявил источник.

При этом миграционный скандал между Лондоном и Дублином набирает обороты. На днях руководитель МИД и минобороны Ирландии Михол Мартин сообщил, что 80% из недавно прибывших в страну беженцев перебрались через границу с Соединенным Королевством.

В настоящее время ирландское правительство разрабатывает поправки к законодательству, которые позволят депортировать мигрантов в Британию. Ситуация осложняется тем, что Высокий суд Ирландии счел Британию «небезопасной для возвращения страной».

В январе депутаты палаты общин (нижней палаты) парламента Великобритании одобрили в третьем чтении законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду. В офисе премьер-министра Риши Сунака назвали принятый документ «самым жестким законом, когда-либо рассматриваемым в парламенте королевства для борьбы с незаконной миграцией».

Ранее стало известно, что Британия обсуждает отправку своих нелегальных мигрантов в Армению.