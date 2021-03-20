В Брюсселе больше тысячи человек вышли на протест против локдауна

В Брюсселе больше тысячи человек вышли на массовый «пикник протеста», который прошел в парке Буа де ля Камбр. Об этом пишет ТАСС.

Это стало пятой акцией против ограничений, введенных из-за коронавируса. Митингующие принесли транспаранты и радужные флаги. Собравшиеся прошли длинной и плотной колонной по опоясывающей парк автомобильной дороге. Они скандировали лозунги «Вставай за свободу!» и «Нет карантину!». Протестующие сняли маски и не соблюдали социальную дистанцию.

После акции большинство из протестующих остались в парке. Они собирались большими группами на лужайках, общались и танцевали.

«Мы боремся за наше главное человеческое право — выходить на улицу и общаться. Власти пытаются защищать наше физическое здоровье, разрушая психическое», — сказала одна из участниц акции медсестра Женевьева.

По ее словам, карантин невыносим.

Полицейские находились рядом с парком, но они не вмешивались в происходящее, призывая собравшихся соблюдать санитарные правила.

Ранее полиция в Амстердаме разогнала водометами митингующих, которые протестуют против ограничений, введенных из-за коронавируса.