Инфекционист спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 в РФ

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает, что в середине апреля в России может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал в интервью радио Sputnik.

Медик отметил, что в РФ имеются все предпосылки к «третьей» волне COVID-19, однако рост заболеваемости будет без выраженного пика из-за противоэпидемических мероприятий, которые есть в стране.

«Будет так же, как в первые две волны: пологий рост, стабилизация и пологий спуск», — считает Тимаков.

Он выразил мнение, что риски подъема «третьей» волны увеличиваются, в том числе связаны с непониманием гражданами того факта, что расслабляться рано.

«Это опасно из-за большого количества контактов без снижения вирус-нагрузки. Те же самые маски 50% людей перестали использовать. Это предпосылки к тому, что может начаться рост заболеваемости», – сказал Евгений Тимаков.

Специалист спрогнозировал, что примерно через месяц, в середине апреля может случиться рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам инфекциониста, российская система здравоохранения полностью готова к росту заболеваемости, подготовлены протоколы лечения, койко-места, оборудование и человеческие ресурсы.

Также он указал, что индекс передачи коронавируса будет не такой большой, поскольку в России частично сформирован популяционный иммунитет.