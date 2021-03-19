Премьер Италии готов привиться вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что готов пройти вакцинацию от коронавируса нового типа препаратом англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС.

73-летний политик отметил, что запись на вакцинацию для его возрастной категории уже открыта. Однако он добавил, что пока не оставил свою заявку.

«Но у меня нет проблем с тем, чтобы сделать (прививку. — «Газета.Ru») AstraZeneca», — сказал Драги.

Глава правительства добавил, что его сын накануне принял участие в кампании по вакцинации от COVID-19.

Ранее от также заявил, что Италия может одобрить «Спутник V» без разрешения Евросоюза.