ВОЗ пока не получила полный пакет данных от производителей «Спутника V»

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что пока не получали полный пакет данный от производителей российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал директор департамента организации по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар.

Он отметил, что препарат ожидает внесения в список вакцин ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях.

«С центром им. Н. Ф. Гамалеи в настоящее время ведутся обсуждения. Команда, которая занимается предварительной квалификацией вакцин, получает информацию», — подчеркнул де Са Гаспар.

Ранее стало известно, что ЕС рассматривает возможность начать переговоры по закупке «Спутника V». Позднее еврокомиссар положительно оценил «Спутник V» и призвал производить вакцину в ЕС.