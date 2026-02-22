Трамп позвонил в раздевалку сборной США по хоккею

Трамп позвонил сборной США по хоккею и поздравил ее с победой на Олимпиаде

Президент Дональд Трамп позвонил хоккеистам США после победы на Олимпиаде. Об этом сообщил тренер американской сборной Майк Салливан, передает ТАСС.

По его словам, глава государства позвонил в раздевалку и поговорил с командой. Президент сообщил, что гордится игроками, и поздравил их с победой.

«Поздравляю нашу великолепную сборную США по хоккею. Они выиграли золото. Вау!» — написал политик в соцсети Truth Social.

В финальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира встречались сборные Канады и США, выдавшие фантастическое противостояние. Американцы смогли впервые за пять последних Олимпиад с участием игроков НХЛ одержать победу в овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее Непряеву дисквалифицировали после масс-старта на Олимпиаде из-за лыж.