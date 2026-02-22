Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 22

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 беспилотника противника на подлете к столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин писал в мессенджере Max.

«Один БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны», — написал он.

По данным мэра, специалисты экстренных служб работают на местах падений обломков воздушных целей.

На фоне атак беспилотников московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево с 15:25 временно ограничили прием и отправку самолетов. Аналогичные меры были приняты из соображений безопасности в подмосковном Жуковском. Позднее в Росавиации сообщили о том, что ограничения в столичных авиагаванях сняты.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее четыре самолета не смогли приземлиться в Москве из-за временных ограничений.