В Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста

РИА: родственники мобилизованных в Одесской области провели на митинг возле ТЦК
Родные мобилизованных украинских бойцов провели митинг возле здания местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Черноморске Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что претензии протестующих связаны с тем, что их родные, задержанные сотрудниками ТЦК, несколько недель не выходят на связь.

«Местные жители жалуются, что их родных «маринуют» военкомы, требуя от мужчин подписания контракта с ВСУ, несмотря на законные основания для получения отсрочки», — сообщил он.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, которые представляют собой прежние военкоматы, функционируют на Украине с 2022 года. Эти учреждения, находящиеся в ведении Минобороны, несут ответственность за ведение воинского учета, проведение мобилизации, вручение повесток и предоставление гражданам права на отсрочку от призыва. Деятельность ТЦК регламентируется четкими правилами, в рамках которых осуществляется административный контроль, а также ведется розыск лиц, нарушивших законодательство о воинской обязанности.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК похитили священника.
 
