Франция должна восстановить плодотворные отношения с Россией. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.

«Французы поняли, что должны защищать мир, и поэтому прекратили посылать оружие и деньги Зеленскому! Давайте восстановим плодотворные отношения с Россией...», — написал он.

По его мнению, Франция должна перестать оказывать Украине финансовую помощь, поставлять оружие и не отправлять военных.

В феврале французский президент Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решил создать прямой канал связи с Россией, который будет полностью прозрачен для Украины, стран Европы и США.

Он подчеркнул, что на кону стоят европейские интересы, особенно когда речь идет о будущем стратегической стабильности на европейском континенте.

Кроме того, Макрон сообщил о подготовке контакта с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Мерц заявил об издевательской риторике со стороны России.