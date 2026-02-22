Размер шрифта
Иранские студенты продолжают протестовать, есть пострадавшие

Иранские студенты второй день проводят акции протеста в университетах
Иранские студенты второй день подряд проводят протесты в нескольких университетах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские информационные агентства и сообщения в социальных сетях.

Новые беспорядки последовали за антиправительственными демонстрациями в январе, которые стали самыми масштабными беспорядками со времен Исламской революции в Иране в 1979 году.

Иранское государственное телевидение показало видеозаписи, на которых, как утверждалось, лица, «выдающие себя за студентов», нападают на проправительственных студентов в Тегеране, участвовавших в протестах против январских беспорядков, и якобы забрасывают студентов камнями.

Согласно видеозаписям, опубликованным базирующейся в США правозащитной организацией HRANA, протесты также прошли в университетах Мешхеда на северо-востоке страны. Организация заявила, что из-за вмешательства сил безопасности есть пострадавшие.

Накануне появилось видео, на котором запечатлены участники марша у Тегеранского технологического университета имени Шарифа, осуждающих верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и призывающих к установлению монархии Резы Пахлави, изгнанного сына свергнутого иранского шаха.

Ранее иранский лидер разработал план на случай его ликвидации.
 
