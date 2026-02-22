СМИ узнали, что Украина просит у ЕК помощь с поставкой нефти в Словакию и Венгрию

Politico: Украина просит от ЕК помощи с поставками нефти в Словакию и Венгрию

Украина рассчитывает на помощь от Еврокомиссии (ЕК) в реализации логистики для поставок нефти в Словакию и Венгрию на фоне прекращения работы трубопровода «Дружба». Об этом сообщает Politico со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо.

Как пишет издание, руководство Украины предлагает ЕК поставлять топливо в Венгрию и Словакию через свою инфраструктуру или порты Черного моря.

«Он (Киев - ред.) подчеркивал «постоянную готовность» поставлять нефть в страны в рамках правовых ограничений, призывая [Европейскую] комиссию помочь с логистикой», — говорится в публикации.

Отмечается, что Киев круглосуточно работает над восстановлением поврежденного трубопровода и уже предложил помочь вернуть поставки в Словакию и Венгрию через альтернативные пути.

13 февраля стало известно, что компания «Укртранснафта», обеспечивающая транзит нефти через территорию Украины, технически готова возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство организации не разрешает возобновить поставки.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Ранее Орбан обвинил Украину в попытке взять под контроль поставки энергоносителей РФ в Европу.