Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

СМИ узнали, что Украина просит у ЕК помощь с поставкой нефти в Словакию и Венгрию

Politico: Украина просит от ЕК помощи с поставками нефти в Словакию и Венгрию
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Украина рассчитывает на помощь от Еврокомиссии (ЕК) в реализации логистики для поставок нефти в Словакию и Венгрию на фоне прекращения работы трубопровода «Дружба». Об этом сообщает Politico со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо.

Как пишет издание, руководство Украины предлагает ЕК поставлять топливо в Венгрию и Словакию через свою инфраструктуру или порты Черного моря.

«Он (Киев - ред.) подчеркивал «постоянную готовность» поставлять нефть в страны в рамках правовых ограничений, призывая [Европейскую] комиссию помочь с логистикой», — говорится в публикации.

Отмечается, что Киев круглосуточно работает над восстановлением поврежденного трубопровода и уже предложил помочь вернуть поставки в Словакию и Венгрию через альтернативные пути.

13 февраля стало известно, что компания «Укртранснафта», обеспечивающая транзит нефти через территорию Украины, технически готова возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство организации не разрешает возобновить поставки.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Ранее Орбан обвинил Украину в попытке взять под контроль поставки энергоносителей РФ в Европу.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!