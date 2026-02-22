Россию атаковали 130 БПЛА

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над шестью регионами страны 130 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 16:00 до 20:00. Над территорией Брянской области нейтрализовали 65 дронов, 26 ликвидировали в небе Московского региона (10 из них летели на столицу), 20 — над Белгородской областью, 14 — над Калужской, еще четыре — в Тверской области и один — в Тульской.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы.

Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

