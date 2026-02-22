Сборная США почтила память Годро после победы на Олимпиаде-2026

Сборная США по хоккею после победы на Олимпиаде почтила память нападающего Годро

Сборная США по хоккею посвятила победу в финале олимпийского турнира памяти нападающего Джонни Годро.

После окончания матча американцы выехали на лед со свитером под 13-м номером с фамилией Годро. В церемонии празднования приняли участие двое детей хоккеиста.

Джонни Годро и его брата Мэттью в 2024 году сбил автомобиль Шона Хиггинса, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В финальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира встречались сборные Канады и США, выдавшие фантастическое противостояние. Американцы смогли впервые за пять последних Олимпиад с участием игроков НХЛ одержать победу в овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее Дмитрий Губерниев отметил роль россиян в победе сборной США на Олимпиаде.