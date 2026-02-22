Размер шрифта
Губерниев отметил роль россиян в победе сборной США на Олимпиаде

Губерниев заявил, что российские хоккеисты помогли сборной США победить на ОИ
Marton Monus/Reuters

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной в США в олимпийском хоккейной турнире в Италии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это очень значимая для них победа, первая за десятилетия после того, как они нас обыграли. Кто‑то скажет: «Раз в год и палка стреляет», или раз в 50 лет. Но в этом заметную роль играют русские парни, которые помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ», — сказал Губерниев.

Сборная России по хоккею не принимала участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

В финальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира встречались сборные Канады и США, выдавшие фантастическое противостояние. Американцы смогли впервые за пять последних Олимпиад с участием игроков НХЛ одержать победу в овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее Игоря Ларионова обвинили в неуважении к России за посещение финала Олимпийского хоккея.
 
