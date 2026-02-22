Размер шрифта
Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров с США в Женеве

Пезешкиан: США передали Ирану обнадеживающие сигналы после переговоров в Женеве
Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Иран и США в ходе непрямых контактов в Женеве обменялись предложениями по урегулированию разногласий, связанных с иранской ядерной программой, есть «обнадеживающие сигналы». Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в соцсети X.

Политик подчеркнул, что Иран остается привержен миру и стабильности на Ближнем Востоке.

«Недавние переговоры [с США] включали обмен практическими предложениями и дали обнадеживающие сигналы», — написал он.

При этом иранский президент отметил, что власти республики внимательно наблюдают за действиями США. Тегеран сделал все необходимое, чтобы быть готовым к любому возможному сценарию.

На прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

Отмечается, что иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что прямые переговоры США и Ирана в Женеве состоятся 26 февраля.
 
