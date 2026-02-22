На подлете к Москве сбит 24-й БПЛА

Собянин: еще два украинских дрона обезврежены на подлете к Москве

Столицу попытались атаковать еще два беспилотника, сообщил в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

Об уничтожении 23-го дрона чиновник написал в 21:21, а в 21:35 разместил пост о том, что был сбит 24-й беспилотник. На место падения обломков БПЛА прибыли работники экстренных служб.

На этом фоне столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры были приняты из соображений безопасности в подмосковном Жуковском.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

