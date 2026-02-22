Размер шрифта
«Русские намерены продолжать»: Зеленский обвинил Россию в теракте во Львове

Зеленский назвал Россию организатором теракта во Львове

Президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале обвинил Россию в «циничном и жестоком» теракте во Львове.

Политик заявил, что его исполнителей завербовали в Telegram. Глава государства пообещал, что МВД, Нацполиция и Служба безопасности республики в ближайшее время представят общественности подробности об инциденте.

Зеленский распорядился принять меры, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем.

«У наших правоохранительных органов уже есть определенный опыт противодействия этому. Десятки подобных ситуаций были предотвращены», — отметил он.

Президент Украины утверждает со ссылкой на разведданные, что РФ якобы намерена продолжать подобные нападения на граждан республики. Зеленский призвал общество, правительственные организации и местных политиков быть более активными и вовлеченными для защиты народа страны.

При этом каких-либо конкретных доказательств украинский лидер не привел.

В ночь на 22 февраля во Львове на западе Украины произошел теракт, при котором не выжила 23-летняя полицейская. Еще 25 человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, шесть из них в тяжелом состоянии. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на вызов о проникновении в магазин. Вызов оказался ложным. Силовикам удалось задержать предполагаемого террориста — женщину. Как оказалось, у нее есть украинское гражданство.

Ранее появилось фото предполагаемой террористки, устроившей два взрыва во Львове.
 
