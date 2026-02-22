Количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, достигло 25

Собянин сообщил об уничтожении 25-го дрона, летевшего к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max о ликвидации системой ПВО (противовоздушной обороны) еще одного БПЛА противника, летевшего к столице.

Его пост опубликован в 22:13. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки БПЛА.

Таким образом, Москву с 15:00 попытались атаковать 25 дронов. Первый налет был зафиксирован в 15:11.

На фоне атак столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры были приняты из соображений безопасности в подмосковном Жуковском. Из-за ограничений в московских воздушных гаванях были отменены более 100 рейсов.

