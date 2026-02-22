Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, достигло 25

Собянин сообщил об уничтожении 25-го дрона, летевшего к столице
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max о ликвидации системой ПВО (противовоздушной обороны) еще одного БПЛА противника, летевшего к столице.

Его пост опубликован в 22:13. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки БПЛА.

Таким образом, Москву с 15:00 попытались атаковать 25 дронов. Первый налет был зафиксирован в 15:11.

На фоне атак столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры были приняты из соображений безопасности в подмосковном Жуковском. Из-за ограничений в московских воздушных гаванях были отменены более 100 рейсов.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!