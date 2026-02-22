В США заявили, что Украина «превращается в страну вдов и сирот»

Украина столкнулась с демографической катастрофой и «превращается в страну вдов и сирот». Об этом сообщил телеканал CNN.

В преддверии четвертой годовщины российско-украинского конфликта на Украине резко падает рождаемость, все больше людей испытывают проблемы с фертильностью или откладывают решение о рождении детей. Одновременно растут потери в зоне боевых действий, и миллионы беженцев теперь обосновались за границей. Результатом является один из самых тяжелых демографических кризисов в мире.

«Это катастрофа. Ни одна страна не может существовать без людей», — сказала CNN ведущий украинский демограф Элла Либанова, отметив, что даже до февраля 2022 года плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределена.

Либанова заявила, что Украина потеряла около 10 млн человек с начала конфликта, и хотя рождаемость в стране снижалась годами — общая тенденция по всей Европе — сейчас она практически рухнула.

В сентябре 2025 года сообщалось, что численность населения Украины опустилась ниже 29 млн человек.

