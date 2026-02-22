Мать лыжницы Непряевой: на Олимпиаде она была, по сути, одна

Мать Непряевой заявила, что ее дочь показала свою силу на Олимпиаде

Заслуженный тренер России Ирина Непряева высказалась о результатах своей дочери лыжницы Дарьи Непрявой на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Она участвовала одна из страны. И сравнивать ее с людьми, которые уже не первый год выступают на мировом уровне... Сравнивать с ними человека, который только шагнул в эту спортивную систему! Она была на Олимпиаде, по сути, одна, да еще и первый раз. Свою силу она показала. В последней гонке уже был прессинг! Огромный прессинг: «Вот, последняя надежда, давайте медаль», — сказала Непряева.

Лыжница в заключительном марафоне на 50 км надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг.

Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, отстала от победившей шведки Эббы Андрессон почти на девять минут. Серебро взяла норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Надя Келин. После завершения соревнований результат россиянки аннулировали.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Непряева сравнила с воровской жизнью инцидент с чужими лыжами на марафоне.