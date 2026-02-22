«Неуважение к СКА, КХЛ и всей России»: российский арбитр об отъезде Ларионова на Олимпиаду

Ларионова обвинили в неуважении к России за посещение финала Олимпийского хоккея

Российский арбитр Юрий Карандин, включенный в Зал славы российского хоккея, резко отреагировал на отъезд тренера СКА Игоря Ларионова на финал олимпийского турнира между сборными Канады и США, передает Russia-Hockey.

«Тут неуважение к СКА, КХЛ, всей России. Для меня загадка, как клуб согласился на такую авантюру. И почему молчит КХЛ. Ведь тут и клубу, и лиге — давайте без дипломатии — показывается их место и сорт», — заявил Карандина.

В финальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира встречались сборные Канады и США, выдавшие фантастическое противостояние. Американцы смогли впервые за пять последних Олимпиад с участием игроков НХЛ одержать победу в овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее Дональд Трамп позвонил хоккеистам США после победы на Олимпиаде.