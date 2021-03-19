Еврокомиссия объявила начало третьей волны коронавируса

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что в Европе началась третья волна распространения нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта ситуация является поводом для ускорения вакцинации населения.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Европейском союзе. Главной причиной такого положения дел фон дер Ляйен считает замедление темпов вакцинации жителей стран Евросоюза.