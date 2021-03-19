Мурашко: детская смертность в России за 2020 год снизилась на 16,6%

Детская смертность в России за минувший год снизилась на 16,6%. Об этом заявил в пятницу, 19 марта, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

Соответствующее заявление министр сделал на заседании президиума Совета законодателей РФ при российском парламенте.

По его словам, смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет за последний год достигла 40,5 на 100 тысяч детей этого возраста.

При этом смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет в 2020 году снизилась на 8,3%.

По словам Мурашко, динамика показателей свидетельствует о том, что госполитика и то, что формирует медицинское сообщество, является верным и дает положительный результат.

Ранее в ходе выступления на ХХIII Конгрессе педиатров России директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина рассказала, что в 2020 году младенческая смертность в РФ сократилась до 4,5 промилле (в 2019 г. — 4,9), смертность в возрасте до пяти лет — до 5,7 промилле (в 2019 г. — 6,3), а общая детская смертность — до 40,5 промилле (в 2019 г. — 48,6).