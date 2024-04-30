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В Германии раскрыли высокую важность контроля над Часовым Яром

Spiegel: взятие Часова Яра даст российской армии огневой контроль над районом

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Violeta Santos Moura/Reuters

Взятие Часова Яра даст российской армии огневой контроль над прилегающим районом Донбасса, так как город расположен на вершине высоких холмов. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

«Город расположен на стратегически важном холме между Константиновкой и Бахмутом. За ним простирается открытая местность. Если русские возьмут Часов Яр, они получат огневой контроль над городами в окрестностях», — сообщает издание.

Автор считает, что президента Украины Владимира Зеленского многократно предупреждали насчет того, что украинские войска не смогут удержать оборону Часова Яра. При этом освобождение города от ВСУ может стать подспорьем для дальнейшего продвижения российской армии в Донбассе.

До этого советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что взятие донецкого города Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

Ранее на Украине сообщили об активном продвижении российских войск к Часову Яру.

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