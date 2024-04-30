Семин призвал прервать гегемонию «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в этом году надо прервать гегемонию петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Динамо» вышло сейчас на очень хороший уровень, ну и, естественно, «Краснодар». Шансы есть, причем хорошие, не надо этим командам сдаваться ни в коем случае», — сказал Семин.

В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» со счетом 0:1 проиграл московскому «Динамо».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

Ранее Семин объяснил, почему «Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком.