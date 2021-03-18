Путин заявил, что борьба с COVID-19 не закончена

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом незакончена и призвал продолжать соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС.

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