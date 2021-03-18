Попова оценила идею отмены масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России говорить об отмене масочного режима в настоящее время не приходится. Такую идею она прокомментировала в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

По ее словам, в ведомстве понимают, что в обществе еще достаточно большое количество «инфекционного начала». «Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится», — сказала Попова.

Она отметила, что по-прежнему остаются все действующие требования по ношению масок, по мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфицирующих средств для обработки рук и различных поверхностей, а также для обработки рабочих или домашних помещений.

На прошлой неделе Попова заявила, что в России сохраняется обязательный масочный режим. Она подчеркнула, что носить маску необходимо во всех общественных местах и на улице при скоплении более 50 человек. До этого глава Роспотребнадзора отмечала, что отказываться от масок пока нельзя, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в РФ.