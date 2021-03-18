Возле резиденции вице-президента США задержан разыскиваемый мужчина

В Вашингтоне возле резиденции вице-президента США Камалы Харрис задержан мужчина, находящийся в розыске. Об этом сообщает CNBC.

Задержанный — 31-летний Пол Мюррей из штата Техас. Согласно сообщению, его задержали сотрудники Секретной службы возле резиденции Харрис.

Отмечается, что в его автомобиле были найдены винтовка и патроны.

Мужчина был задержан на основании информации, поступившей из штата Техас.

Отмечается, что из-за приводящегося ремонта Харрис сейчас не проживает в резиденции.