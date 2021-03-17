Путин потребовал от прокуроров активнее бороться с картелями для недопущения роста цен

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что главная причина роста цен в России — это картельные сговоры, сообщает ТАСС.

«Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств и так далее. Это тоже очень важное направление работы, нужно и дальше внимательно за этим следить, потому что все эти картельные сговоры в конечном итоге ведут к повышению цен на рынке, а от этого страдают потребители, граждане страдают», — заявил президент.

Также Путин отметил большую работу прокуратуры по работе с предприятиями. За год было погашено долгов по зарплатам на общую сумму в 23,8 млрд рублей.

При этом, несмотря на сокращение количества предприятий в 2020 году из-за пандемии коронавируса, зарегистрированная задолженность бизнеса перед работниками снизилась.

Также президент оценил работу Генпрокуратуры по защите прав военнослужащих на получение денежного и иного довольствия.

«Это очень важное направление, прошу вас не снижать внимания к этой работе», — отметил Путин.

Ранее Путин напомнил прокурорам о недопустимости игнорирования домашнего насилия.