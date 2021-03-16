Песков отреагировал на отмену ежедневных ковид-тестов в Белом доме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на отмену проведения ежедневных тестов на выявление коронавируса в Белом доме.

Он рассказал журналистам, как обстоит ситуация с этим в Кремле.

По его словам, у российских политиков есть такая возможность, и многие этим пользуются.

«Продолжается жесткий масочный режим. На непосредственных встречах с президентом приносят копию теста за последние двое суток и также соблюдают масочный режим», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в США почти 37 млн человек привиты от COVID-19.