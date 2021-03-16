Новая российская вакцина выйдет на гражданский рынок в ближайшие дни

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Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Вакцина от коронавируса «КовиВак» будет выпущена в гражданский оборот через несколько дней, заявил в интервью «Интерфаксу» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Препарат разработан федеральным центром разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. Фальков заявил, что конкретная дата, когда вакцину выпустят в оборот, будет названа на ближайшей пресс-конференции.

Препарат «КовиВак» зарегистрирован в России с 20 февраля. Эта вакцина стала третьим препаратом, который был зарегистрирован в России, после «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее стало известно, что «Вектор» планирует зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году.