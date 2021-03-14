В Москве число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион

В Москве выявили больше миллиона случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

За последние сутки было зафиксировано 1 905 случаев заражения, госпитализировано 678 человек, скончались 55. Вылечились от коронавируса 1 110 пациентов.

Всего в столице было подтверждено 1 000 394 случая инфицирования, выздоровели 920 388 человек, умерли 15 764.

В целом по России выявлено 4 390 608 случаев коронавируса.