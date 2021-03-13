В России разрабатывается вакцина от аллергии на орехи

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ученые в России занимаются разработкой вакцины, которая позволит избавить от аллергии на орехи. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он уточнил, что разработкой занимаются не специалисты Центра им. Гамалеи, а у академика РАН Рахима Хаитова.

При этом специалист подчеркнул, что его ученые работают над новым поколением лекарственных препаратов, которые направлены на преодоление антибиотикорезистентности.

Ранее Гинцбург также рассказал, что в России началась отдельные исследования вакцины «Спутник V» на онкобольных.