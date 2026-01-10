Размер шрифта
В Пулково отреагировали на сообщения о застрявшем в сугробе самолете

Пресс-служба Пулково опровергла сообщения о застрявшем в сугробе самолете
Появившаяся в интернете информация о самолете, якобы застрявшем в сугробе в петербургском аэропорту Пулково, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в официальном Telegram-канале.

«Это некорректная информация — борт находится на стоянке на обслуживании (плановый ремонт)», — отмечается в заявлении.

Также в пресс-службе рассказали, что Пулково продолжает обслуживать рейсы, несмотря на сложные метеорологические условия. Службы аэропорта постоянно расчищают и обрабатывают взлетно-посадочные полосы и перроны от выпавшего снега и наледи. При этом решения о вылете или посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от фактической погоды и собственных метеоминимумов, подчеркнули представители Пулково.

10 января журналисты 78.ru сообщили, что в петербургском аэропорту Пулково самолет застрял в сугробе. Якобы это произошло при попытке воздушного судна вырулить на взлетно-посадочную полосу. В публикации уточнялось, что борт «вытянули» из снежной ловушки.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево сняли введенные из-за непогоды ограничения.

