Пять человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

Пять человек госпитализированы после взрыва газа в пункте выдачи товаров интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительной информации, в нежилом помещении произошел пожар, в результате которого пострадали пять человек. Возгорание произошло после взрыва газа в пункте выдачи товаров, указано в сообщении.

В республиканской прокуратуре сообщили, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, они надышались газом.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

7 марта взрыв газа произошел в жилом доме в деревне Лукьяново в Серпуховском городском округе. Спасатели извлекли из-под завалов несовершеннолетнюю девочку, она была доставлена в больницу. Впослдествии стало известно о втором пострадавшем. Следственный комитет начал проверку.