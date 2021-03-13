Полиция оцепила здание МИД Армении из-за протестов

Полиция оцепила здание министерства иностранных дел Армении из-за протестной акции, сообщает Sputnik Армения.

Акция связана с запланированным визитом в министерство армянского премьера Никола Пашиняна, указано в сообщении. В настоящее время у здания внешнеполитического ведомства собрались несколько десятков демонстрантов, они проводят митинг у полицейского оцепления.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако заявление об увольнении не подписал президент Армении Армен Саркисян.

Впоследствии Саркисян призвал политические силы не допустить потрясений и нестабильности в республике.