В Белгородской области запущена сирена ракетной опасности

В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности», — написал он.

Находящихся дома губернатор призвал не подходить к окнам. Необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая.

«Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказал Гладков.

18 мая агентство РИА Новости сообщило, что в центре Белгорода произошло пять взрывов. Перед этим в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность, о чем в своем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу десять этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

Ранее в Белгородской области открыли ПВР для беженцев из Харьковской области.