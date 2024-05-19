Американский боксер: претендует на звание лучшего боксера вне весовых категорий

Чемпион мира в трех весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд заявил в своих соцсетях, что украинец Александр Усик претендует на звание лучшего боксера вне весовых категорий.

«Усик определенно претендует на звание лучшего боксера вне зависимости от весовой категории. Я не сторонник ненависти. Он победил человека на дивизион выше. Уважение, брат», — написал Кроуфорд.

Усик одолел британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого боя.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Усик повторил достижение Эвандера Холифилда.