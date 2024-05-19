Политика ЕС по электромобилям вызвала брешь в доходах Европы

«Большая зеленая сделка» (БЗС), призванная обеспечить Европе безуглеродное будущее, начинает приносить неожиданные и нежелательные последствия. Об этом пишет газета «Известия».

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), к 2035 году потери от недобора налогов на топливо по всему миру достигнут €100 млрд. Причем 60% этой суммы в 2023 году пришлось на Европу. Аналитики прогнозируют, что в странах ЕС выпадающие доходы от акцизов на бензин и дизель составят €64,9 млрд к 2035-му.

Масштабы недобора столь велики из-за высоких ставок топливных налогов в Европе. Например, налог на бензин во Франции, Германии и Италии в 6 раз выше, чем в Китае. Для сравнения, в США потери составят всего €278 млн, поскольку там одни из самых низких топливных сборов в мире.

Чтобы стимулировать переход на электрокары и компенсировать выпадающие доходы, правительствам ЕС придется значительно увеличить субсидии на их покупку и повысить налоги на топливо для машин с ДВС. Некоторые страны уже пошли по этому пути.

Норвегия отказалась от налоговых льгот для компаний, использующих электромобили, чтобы не допустить повторения 11%-ного падения сборов с 2019 по 2020 год. В Бельгии рассматривают сокращение помощи на €160 млн из-за риска потерять €1,4-1,5 млрд ежегодных поступлений от топливных акцизов.

А Израиль, Новая Зеландия и канадская провинция Альберта уже ввели специальные сборы за пробег электромобилей — от €0,03 до €135 в зависимости от региона. По мнению МЭА, аналогичные платежи или снижение закупок топлива у производителей помогут нивелировать потери.

Ускоренный переход Европы на электромобили может оказаться дорогостоящим экспериментом, если правительства вовремя не предпримут шаги по формированию новых источников доходов. Пока в ЕС на легковые авто с нулевым выбросом.

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