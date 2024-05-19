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Стали известны подробности о дронах, атаковавших НПЗ в Краснодарском крае

Дроны, атаковавшие НПЗ под Краснодаром, несли заряды с поражающими элементами

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Thomas Peter/Reuters

Украинские дроны, атаковавшие нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, несли заряды с поражающими элементами. Об этом заявил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев, передает ТАСС.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) имели внушительные размеры.

«БПЛА <...> заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков», — уточнил Труднев.

Он добавил, что после падения дронов руководству завода пришлось временно остановить его работу. В данный момент на месте работают сотрудники следственных органов и проводят необходимые мероприятия, подчеркнул представитель компании.

В ночь на 19 мая в небе над Краснодарским краем были уничтожены 57 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом, по словам главы Славянского района Кубани Романа Синяговского, на территории НПЗ в городе Славянск-на-Кубани упали шесть летательных аппаратов.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Ранее в МАГАТЭ рассказали, при каком условии раскроют данные о виновниках атак на Запорожскую АЭС.

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